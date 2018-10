La 'maldición' que se le escapó a Guardiola y que condenó al City

Pep Guardiola es un técnico detallista y su estructura de trabajo en el Manchester City se ha basado y se basa en el conocimiento de cualquier tipo de detalle que rodea al juego ya sea dentro del césped o en la preparación previa de los partidos. El técnico español es muy meticuloso, pero ante el Liverpool cometió un error que a la vista de lo sucedido le costó caro.

En el minuto 85, el Manchester City tuvo un penalti a favor en Anfield para llevarse los tres puntos y ganar la batalla por el liderato frente al Liverpool de Jurgen Klopp. Con Agüero ya sustituido, Gabriel Jesús asumió la responsabilidad como segundo lanzador, pero Guardiola ordenó desde el banquillo que fuese Mahrez el que tirase la pena máxima. Así lo hizo el ex de Leicester, que erró el lanzamiento.

El problema para Guardiola es que Mahrez ya tenía muchos precedentes a sus espaldas para que no fuese él el elegido para lanzar el penalti. Con el de Anfield, al argelino ha fallado cinco de los últimos ocho penaltis que ha lanzado. Guardiola reconoció que el error había sido suyo: "Gabriel Jesus quería tirar el penalti. Me disculpé. Fue decisión mía. En los entrenamientos, todos los días veo a Mahrez tirando penaltis y me dio mucha confianza. Será una buena experiencia para él. La próxima vez, entrará. Tuvo el coraje de lanzarlo".

El Manchester City sigue líder de la Premier, pero empatado a puntos con Chelsea y Liverpool. Si hubiese ganado en Anfield, Guardiola y compañía tendrían un pequeño colchón de dos puntos. Habrá que esperar para saber si Pep volverá a repetir decisión cuando se repita una situación parecida a la vivida con los 'reds'.