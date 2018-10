Matthäus sobre las quejas de James: "Se siente ofendido cuando no juega de titular, luego sale y no parece del equipo"

Matthäus sobre las quejas de James: "Se siente ofendido cuando no juega de titular, luego sale y no parece del equipo"

Matthäus sobre las quejas de James: "Se siente ofendido cuando no juega de titular, luego sale y no parece del equipo" El futuro del colombiano está en el aire y tanto su rendimiento como sus declaraciones no están gustando nada en Múnich.

J.R.P 2018-10-08 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

James Rodríguez. | EFE Tanto el Bayern de Múnich como James están viviendo una profunda crisis. El pasado fin de semana los germanos hincaron la rodilla ante el Borussia de Mönchengaldbach por 0-3, donde el cafetero fue titular. El jugador ya fue noticia después de que varios diarios alemanes se hiciesen eco de la bronca que tuvo con Niko Kovac en el vestuario. Ahora en un programa de televisión de Sky, Lothar Matthäus ha querido mandar un mensaje al colombiano: "James se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo". Pero su crítica fue mucho más allá. El pobre mercado de fichajes que cerraron y la actitud de la plantilla también fueron foco de sus palabras: "Los jugadores tienen que bajar del pedestal y asumir que tienen que estar al servicio del club, al servicio del Bayern. Es un club de clase mundial y los jugadores tienen que estar satisfechos de jugar para un equipo así". Sin embargo, defendió al técnico a quien exime de la culpa de no haber fichado nada en el mercado estival. "El entrenador piensa en fútbol todo el día [...] y tiene que pagar la factura de que la plantilla no se reforzó suficientemente en verano. Eso es un error que tienen que asumir los que han dirigido el equipo con mucho éxito durante décadas", espetó. También reconoció que algunos fichajes de la talla de Antoine Griezmann o de Gareth Bale hubiesen sido útiles, pero que las salidas como las de Bernat fueron un error mayúsculo, dada la cantidad de lesiones que se han producido en este inicio de temporada. Compartir

Enviar

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas James Rodríguez

Bayern Múnich

Real Madrid Club de Fútbol En Deportes

Lo más popular