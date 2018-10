Piqué se siente perseguido: "Hay mucha gente esperando que me vaya mal"

Gerard Piqué se empieza a hartar de los críticos y más estando en un momento tan irregular como el que vive actualmente el central del Barcelona. Piqué lleva varios partidos siendo uno de los jugadores a los que el foco de las críticas han apuntado de forma directa, sobre todo en Leganés y Mestalla. En el coliseo ché, Gerard se enfrentó a los comentarios acerca de su rendimiento.

"Hay mucha gente que me está esperando, no sólo en Madrid, también aquí porque he sido muy crítico con la prensa. Los que me la tienen guardada, que aprovechen y salgan de la cueva y tomen un poco el sol porque pronto cambiará todo", sentenció el jugador español del Barcelona.

Ante la falta de recambio en su posición con Umtiti lesionado, Piqué dejó claro que él quiere ayudar al equipo por encima de cualquier momento bueno o malo de forma: "Aunque no esté en mi mejor momento, tengo que jugar. Es como está hecha la plantilla y es lo que hay. Al final soy un jugador que he demostrado que puedo jugar muchos partidos. He tenido suerte con las lesiones, pero si el entrenador entiende que tengo que jugar todos los partidos porque no hay recambios, pues lo haré".

Piqué contará ahora con dos semanas de descanso ya que él mismo decidió no acudir más con el combinado nacional. Habrá que ver si ese parón le ayuda a mejorar sus prestaciones con su club.