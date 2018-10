Cuando el Barcelona fichó a Arturo Vidal procedente del Bayern de Múnich, la mayoría de los seguidores azulgranas pensaron lo mismo: "Gran complemento para la plantilla". Propios y extraños coincidían en que la llegada del chileno le ayudaría al conjunto azulgrana a completar el plantel y a tener una variante en caso de que los partidos fuesen más físicos o se necesitase un pulmón extra en la medular. Hasta aquí todo normal. El problema es que Vidal no piensa así.

En una entrevista concedida en Miami con la selección de Chile, Vidal ha reconocido que está molesto por no jugar más con el Barça: "En los últimos partidos he estado un poco molesto. Estoy bien físicamente, muy bien y contento, pero en los últimos partidos he estado un poco molesto. Es así, vamos a seguir luchando, vienen muchos partidos importantes ahora, recién empieza la temporada y espero ser titular".

Arturo Vidal quiere ser "titular" y reconoce que está "molesto" si no es así, algo que no esperaban en el Camp Nou porque entienden que el chileno ha venido para ser un arma secundaria. Vidal, sin embargo, reconoce que los mensajes que mandó por las redes sociales no iban dirigidos a Valverde.

"No era sólo por eso. Creo que la gente lo toma diferente. Yo cuando tengo un problema o me enfado voy directo al entrenador y lo hablo con él. Uno tiene varios motivos para hacer esas cosas. No era nada deportivo. Después lo saqué para que la gente no empiece a especular. Hay cosas que son personales, de chiste, que uno puede subir a las redes sociales y la gente se la toma mal. Por eso lo cambié. Nada que ver con el Barcelona o con ninguna persona. Cuando tengo que decir algunas cosas lo digo a la cara", sentenció Vidal.

A día de hoy, Arturo ha sumado 176 minutos en seis partidos de Liga, dos de Champions y uno de Supercopa de España.