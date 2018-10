Julen Lopetegui quiere cambiar la 'dinámica' del Real Madrid. Esa palabra, 'dinámica', es una de las más empleadas por el cuerpo técnico para explicar el porqué del mal momento que atraviesa el conjunto blanco. Consideran que algo más de suerte o un gol en alguna de las ocasiones que han tenido en los últimos cuatro partidos, habría cambiado bastante la actual 'dinámica' del Real Madrid. Pese a ello, Lopetegui y su cuerpo técnico han hecho un análisis más profundo de los encuentros que han disputado, buscando los problemas y, sobre todo, soluciones a una racha que, si no cambia pronto, terminará con la destitución del entrenador y de todo su equipo. Lo más importante es que Lopetegui va a cambiar el estilo del Real Madrid y, para que se entienda, ya no será tanto tiki-taka.

Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, el entrenador del Real Madrid, en estas dos semanas sin partidos por el parón de selecciones, va a trabajar en introducir una serie de cambios en un estilo de juego que no se quiere quitar, prescindir o cambiar de manera radical. Como ya hizo con la selección española, quiere dotar al equipo de características más importantes aún cuando la alta posesión no se traduce en goles o en ocasiones.

Esto significa que ante el Levante, en el primer partido para los blancos tras los encuentros internacionales, intentarán tener la posesión de la pelota pero, seguramente, con un porcentaje menor. Algo normal cuando intentas jugar con más velocidad, ser más directo, ensanchar el campo con dos bandas o utilizar dos delanteros. Cambios, variantes que Lopetegui ha decidido introducir ante el juego plano, lento y de excesivo toque mostrado, sobre todo, ante el Alavés.

Veremos si esto tiene consecuencias positivas en el equipo y en los resultados. Quizá este no sea el principal o el único problema del Real Madrid, pero lo más importante es que Lopetegui no se ha obcecado en una idea y pretende cambiar para que los resultados sean positivos.

El entrenador vasco dirigirá al Madrid en el próximo partido de Liga. Así lo han decidido en el club. Sin embargo, y tras ser consultadas por Libertad Digital y esRadio, fuentes del Real Madrid confirman que Lopetegui ha perdido confianza y en el club admiten estar preocupados por lo que están viendo con el equipo. Pero no sólo culpan al entrenador. Aseguran que muchos jugadores importantes están rindiendo por debajo del nivel esperado y exigible.

El vestuario, pese a no haber ganado seis de los 11 partidos que ha dirigido Lopetegui, no han perdido la fe en el entrenador. Sergio Ramos, el capitán del equipo y la persona con más peso entre los futbolistas, considera que Lopetegui debe seguir al frente porque cree que sacará al equipo adelante. El tiempo dirá si Julen es capaz de enderezar el rumbo o no. Sin embargo, y como ya quedó demostrado con Carlo Ancelotti, quien destituye o no a los entrenadores es la Junta Directiva y no el vestuario.