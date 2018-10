Futre: "Cristiano no se tendría que haber ido nunca del Madrid, era patrimonio del club"

Paulo Futre se caracteriza por no tener nunca pelos en la lengua. Y esta vez no iba a ser menos. El exjugador portugués muestra sus impresiones sobre la actualidad del fútbol y no se deja nada en el tintero una entrevista a El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta enesRadio.

En la entrevista, en la que también han participado los periodistas Rodrigo Marciel, Ilie Oleart y José Manuel Puertas, el que fuera delantero del Atlético de Madrid habla del equipo colchonero, del Real Madrid y de algunos jugadores como Antoine Griezmann o Cristiano Ronaldo. Futre en estado puro…