Lucas Hernández rechazó una oferta del Real Madrid

Lucas Hernández ha desvelado en una entrevista a Radio Montecarlo que el pasado verano rechazó una oferta del Real Madrid.

"No escuché la oferta. Acaba de renovar con mi club, con el que estaba al cien por cien concentrado en mi club. Mi agente me lo comentó un poco, pero le dije que no podía hacer eso. El Atlético es mi club, soy una persona honesta y no podía ir al Madrid. Espero quedarme aquí mucho tiempo", ha afirmado al medio monegasco el joven defensa, de 21 años, que el pasado verano se proclamó campeón del mundo en Rusia con la selección francesa.

Lucas se encuentra concentrado con Francia para los dos próximos partidos que jugarán los bleus, el amistoso de este jueves ante Islandia en Guingamp y la cita del próximo martes en París frente a Alemania, en partido correspondiente a la Liga de las Naciones.