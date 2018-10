Oleguer Presas: "La selección me genera rechazo y aversión por lo que representa"

El ex central del FC Barcelona, entre otros equipos, Oleguer Presas, ha charlado con la revista Panenka en su último número haciendo un repaso a su trayectoria como profesional a la que puso punto y final en 2011. Al ser preguntado por su paso por la selección, dice lo siguiente: "No me sentía con este compromiso para una selección nacional que no me representa de ninguna manera. Al contrario, que me genera rechazo y aversión por lo que representa".

Además, cuenta cómo le comunicó a Luis Aragonés su intención de no continuar bajo sus órdenes en aquella convocatoria. "La conversación con Luis Aragonés fue muy franca, honesta y tranquila. Hay un punto de rechazo a la exaltación nacional que representa España y ahí no me puedo sentir cómodo", asevera.

Oleguer, se muestra tan radicalmente opuesto al combinado nacional que asegura no interesarse en absoluto por las Eurocopas y el Mundial logrados: "No es que no pueda sentir cómodo, además es que no me interesa. No he visto ni he seguido las Eurocopas ni los Mundiales".

"Cuando estás en el centro de esto, algunos me escogieron como icono por lo que decía y otros me odiaron.Siempre fui bastante consciente de ello", explica sobre su aparición en algunos carteles relacionados con el movimiento independentista. Incluso asegura que él no hubiese disputado el encuentro entre Las Palmas y FC Barcelona del 1-O de 2017.