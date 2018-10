Íñigo Martínez da su versión sobre su ausencia con la selección española

Según desveló Luis Enrique, Iñigo Martínez no fue convocado para jugar con España por lesión. El Athletic de Bilbao, un día antes de que el seleccionador ofreciera la lista de convocados, ofreció un parte médico en el que aclaraba que el central sufría "una lesión muscular en el vasto crural". Ante tal tesitura, Luis Enrique no le convocó. Sin embargo, un día después, ese mismo viernes, Iñigo fue titular y jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad. ¿Cómo podía jugar con el Athletic y luego no ir con España?

El seleccionador dejó varias pistas este miércoles en rueda de prensa. "Era un derbi, un partido muy especial. Él y su club deciden arriesgar. En ningún caso voy a arriesgar yo. Fue un poco extraño a lo habitual, pero es el jugador el que tiene la capacidad de decidir y me parece bien", aseguró Luis Enrique. Íñigo Martínez tenía papeletas para acompañar a Jordi Alba en la lista de jugadores a los que el seleccionador no quiere convocar. Porque para mayor inri, el central del Athletic va a disputar un amistoso con Euskadi ante Venezuela.

Ante esta situación, Iñigo Martinez ha querido dar su versión a través de las redes sociales. "Que nadie tenga duda de que, desde siempre, mi compromiso es total con la selección española y que trabajaré a tope para poder estar en próximas convocatorias. Todo ha sido un malentendido entre los servicios médicos. Nada más. Seguimos!", ha afirmado.

Que nadie tenga duda de que, desde siempre, mi compromiso es total con la @Sefutbol y que trabajaré a tope para poder estar en próximas convocatorias. Todo ha sido un malentendido entre los servicios médicos. Nada más. Seguimos! 💪⚽ pic.twitter.com/FeHBFyvjJj — Iñigo Martinez (@InigoMartinez) October 11, 2018

Si fue así, ¿por qué Iñigo Martínez no habló con Luis Enrique para aclararle la situación antes o después de haber jugado ante la Real Sociedad? Veremos si esta explicación convence al nuevo seleccionador.