'Poli' Rincón: "Nosotros ganamos en el campo, el partido comprado fue el de Malta con Holanda"

Hipólito Rincón, uno de los goleadores de aquella noche histórica ante Malta, ha repasado aquel encuentro en los micrófonos de la emisora de radio El Desmarque. 'Poli', máximo goleador del Betis y máximo goleador con la selección española como jugador verdiblanco, fue autor de cuatro goles en el 12-1. Ahora, 35 años después, Rincón habla de nuevo sobre aquel encuentro.

"Menos los que estaban en el campo, me lo ha preguntado mucha gente. Si se hubiera podido comprar, yo lo habría hecho. Era una hazaña imposible. Pero el partido que estaba comprado fue el que jugaron antes frente a Holanda, que pagaron a la Federación maltesa para que se jugara en la frontera y les beneficiara. Nosotros ganamos el partido en el campo", asegura el ariete.

Además, regresa 89 años después -no sucedía desde 1929-, un encuentro al campo del Betis. El último fue en el Stadiu de la Exposición, escenario del 12-1 y que, por aquellos entonces, no pertenecía aún al club andaluz que jugaba en Patronato Obrero. "Fue un día de perros, muy diferente a lo que es Sevilla. Pero el estadio estaba a reventar. Si no es por esta afición hubiera sido muy difícil lograr lo que logramos. Cuando sentimos ese calor notamos que ya estaba todo hecho. [...] Tenía claro cuando íbamos en el autobús que lograríamos la hazaña. Habían jugado tres días antes, vi cómo estaba el campo y dije que se iban a morir ahí. Y así fue. Cómo sería que yo estaba deseando que lloviera más", explica Rincón.