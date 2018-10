Sergio Ramos: "Intento vivir cada himno como si fuera el primero"

En el día previo al encuentro en el Benito Villamarín ante Inglaterra en el que es el tercer partido de la Liga de Naciones, Sergio Ramos y Luis Enrique saltaron a los micrófonos de la sala de prensa del Estadio bético para repasar todo el panorama que rodea a la selección.

Himno de España. "Hay pocas cosas que se pueda equiparar a representar a tu país. De pequeño siempre soñé eso. Vivo cada partido como si fuera el primero. Lo intento vivir todo como si fuera el primero. Quiero mantener esa sensación".

Inglaterra, el rival. "Me impresionan todos los jugadores. Hay jugadores que en la Premier destaca el tema físico, pero también hay otras cualidades".

Penaltis en la selección. "Ya veremos si los lanzo también aquí. Es un rol que en el Madrid me toca asumir. Al final, desde los años de Hierro no se vería a ningún central con ese rol. A mí me sienta bien esa situación. Tengo la calma y si tengo que hacerlo en la selección, yo encantado".

Ausencia Jordi Alba. "Es uno de los mejores laterales del mundo y lo ha venido demostrando. El seleccionador el que decide. Tengo muy buena relación y amistad con él. No sé si volverá o no volverá".

Eliminación en Rusia. "Venimos de datos que no son positivos. El fútbol son resultados y es con lo que se queda la gente. Tras el Mundial la moral estaba bastante baja. Tras el cambio generacional y el cambio de seleccionador se ha recuperado el orden y la disciplina".

Jugar en casa del Betis. "Es la primera vez que me siento en esta sala de prensa como local y me alegra. Siempre he notado el cariño, no en todas partes. Parte de la afición del Betis me aplaudió con un gol. Siempre me he identificado con las grandes aficiones y la del Real Betis lo es".

También turno para Luis Enrique

Delantera para mañana. "Tengo muy claro lo de mañana y lo del futuro no tanto. Estoy abierto a que cuantos más jugadores puedan incorporarse y ayudar".

Contento con el trabajo. "Los jugadores están recuperados y las dudas típicas que tenemos los entrenadores, sobre todo por saber si Inglaterra va a jugar de una manera u otra, porque han cambiado desde el Mundial. Estoy contento".

¿Se parece la selección a su Barça? "No encuentro parecido con mi etapa en el Barça, ni es bueno comparar equipos porque van cambiando jugadores y entrenadores".

Un objetivo. "Lo que nos da la clasificación matemática es la victoria y los otros resultados ni los contemplo. Vamos a salir a ganar porque lo que nos interesa es la victoria".

El rival. "Una de las virtudes de Inglaterra está en las jugadas a balón parado, y hay que estar atentos y que nos generen el menor número posible de faltas y de corners. Tener el balón y jugar lejos de su portería son los objetivos. Inglaterra está mejor que en el Mundial".