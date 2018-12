Keylor Navas, hundido tras la última decisión de Solari

Era el último partido de la fase de grupos de la Champions League. El Real Madrid estaba clasificado e, hiciera lo que hiciera, pasaría como primero a octavos de final. Con este panorama y teniendo partido de Liga este sábado y el Mundial de Clubes la próxima semana, Solari optó por alinear a muchos de los menos habituales. El portero no estaba convencido de que jugaría ante el CSKA. La Champions League es, para Solari, territorio de Courtois. Sin embargo, cuando escuchó el once titular sí sintió que tenía hueco. Javi Sánchez, Vallejo, Llorente, Valverde, Isco, Asensio y Vinicius comenzaron el partido como titulares. Keylor Navas, no. ¿Por qué ese gesto con el resto y no con él?

Puede ser significativo que, cuando saltaron al césped del Bernabéu los porteros del Real Madrid, Keylor Navas no lo hiciera. Estaban Courtois y Kiko Casilla calentando y el costarricense seguía en el vestuario. Tardó unos cinco minutos más. Un detalle que puede ser secundario al lado de lo que siente Keylor. Está hundido por el trato que está recibiendo. Considera que no ha dado motivos suficientes para perder la titularidad. Con él, se han ganado tres Champions League en tres temporadas y nunca ha generado problema en el club ni el vestuario donde, por cierto, es uno de los futbolistas más apreciados. Tiene el apoyo de todos los pesos pesados.

Este pasado verano, Keylor Navas tuvo la oportunidad de marcharse del Real Madrid. Como adelantamos en Libertad Digital y esRadio, el portero se quedó porque contaba con el apoyo del entrenador y había posibilidades de jugar partidos asiduamente como luego el tiempo demostró. La marcha de Lopetegui y la llegada de Solari ha cambiado su panorama de manera radical.

Pese a que Keylor Navas está hundido, como suele ser habitual en él no va a bajar los brazos, entrenará al máximo en cada entrenamiento y será profesional en cada partido que dispute. Eso sí, cree que haga lo que haga, nunca le quitará el puesto a Courtois. En enero jugará la Copa del Rey y en verano, es muy posible que se marche del Real Madrid. El club tiene la intención de que nadie se marche en el mercado de invierno. Nadie. Ni él ni Marcos Llorente como se viene hablando.