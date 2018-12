La Generalidad de Cataluña ha admitido que unos 150 ultras del FC Barcelona entran habitualmente en el Camp Nou para seguir los partidos del conjunto que entrena Ernesto Valverde. Así lo ha dicho el consejero de Interior, Miquel Buch, en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo En Común Podemos, que preguntaba al Ejecutivo catalán sobre la presencia de grupos ultras en los campos de fútbol.

Según datos de la consejería de Interior, se trata de 100 miembros de los Boixos Nois y 50 de su rama joven, conocida con el nombre de Cachorros.

Según Buch, el único club en Cataluña con "raíces más radicales" es el FC Barcelona, pues hay miembros de los Boixos Nois y los Cachorros que acceden al estadio por su condición de "abonados". Estos hinchas, añade, se ubican en las gradas de animación, que "disponen de elementos de seguridad y de control especiales, como controles biométricos, pantallas de separación de gradas, etc.", y están sometidos a "control policial y de seguridad privada" para garantizar que se mantienen en sus asientos y que no se concentran.

No obstante, el FC Barcelona y los Mossos d'Esquadra niegan la mayor. A través de un comunicado publicado este viernes por la tarde, el club azulgrana aclarar que como grupo los Boixos Nois no pueden entrar en el Camp Nou, si acaso de forma individual, como abonados, y siempre que no tengan antecedentes que les impida el acceso. Asimismo, la entidad que preside Josep María Bartomeu matiza que en ningún caso se sitúan en la grada de animación, al menos como colectivo.