La grave denuncia de Ángel Torres: "Me consta que quieren que bajen dos equipos madrileños"

Ángel Torres, presidente del Getafe, tiene una sospecha que ha hecho pública en la gala anual de la peña getafense Sentimiento Azulón y la misma no es una sensación cualquiera sino casi una denuncia a lo que puede venir en el futuro. Quizá es incluso una advertencia a su afición de que salvar la categoría va a ser, como siempre, complicado.

"Me consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid. A las pruebas me remito. Solo espero que no seamos nosotros", sentenció el presidente azulón.

Las palabras de Torres sorprenden ya que a día de hoy el Getafe es octavo en la clasificación de la Liga Santander y tiene el descenso a siete puntos. De hecho tiene más cerca Europa con una única diferencia de un punto con el sexto clasificado.