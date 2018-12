El Club de Fútbol Terrassa hizo oficial este jueves 13 de diciembre la incorporación de Valentina Berr al equipo femenino. ¿Y que tiene de especial la noticia? Pues que Berr es una jugadora transexual que jamás,hasta la fecha, ha tenido contacto con el fútbol femenino. La delantera podría debutar este fin de semana con el equipo filial del Terrassa. Ha entrado en la convocatoria para el próximo partido contra la Pirenaica FC.

Berr ya ha realizado sus primeras declaraciones tras vestirse de corto en su presentación:

Ser mujer trans significa empezar el día sin tener ni idea de las muchas violencias que te vas a encontrar, hagas lo que hagas. Imagínate el mundo del fútbol femenino donde todavía salimos con pancartas pidiendo respecto y agradeciendo el apoyo. No es fácil para mí arriesgar mi salud mental y física en este escenario. Tengo unas compañeras que me cuidan y me protegen desde el primer minuto, y un club que está haciendo todo lo posible para yo pueda concentrarme en jugar, que es lo que he venido a hacer. Ojalá la respuesta del resto de personas e instituciones que me vaya encontrando durante la temporada también estén, al menos, a la altura de una sociedad tolerante con la diversidad