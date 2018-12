El PSG informa que Rabiot no volverá a jugar más

El culebrón Rabiot entra en su fase más caliente. Antero Henrique, director deportivo del PSG, ha confirmado en Yahoo Sport Francia que el centrocampista ya ha comunicado que no renovará al término de temporada para quedar libre el 30 de junio. Henrique, harto de que el jugador de largas a su club, lo señala públicamente. La consecuencia de esta negativa a renovar la anuncia el propio Henrique: castigo y banquillo. Habrá que ver si el jugador sale en el mercado de invierno, posibilidad que no descarta el propio técnico, Thomas Tuchel, horas antes. Barça, Liverpool y Juventus estarían a la expectativa.

No hay más negociaciones. Fue una decisión tomada por el club después de una reunión que tuve con el jugador. El jugador me informó que no firmaría un contrato y que quería dejar el club siendo libre al final de la temporada, es decir, al final de su contrato. Para el jugador, esto tendrá una consecuencia muy clara: permanecerá en el banquillo por un período indefinido", manifestó Henrique, muy molesto con Rabiot: "Hace varios meses, tuvimos intercambios positivos con su representante en la perspectiva de que él se quedaba en el club y firmaba un nuevo contrato. También aceptamos todas las condiciones del jugador relacionadas con lo deportivo. Habíamos discutido estas condiciones para que él se quedara con nosotros durante los próximos años. Pero, desafortunadamente, a partir de ahora, las negociaciones se han detenido por completo