Michael Robinson anuncia que tiene un cáncer "que no tiene cura"

Con la sonrisa, la fuerza y la entereza que le ha caracterizado siempre. Así ha contado públicamente Michael Robinson que padece un melanoma con metástasis que según él mismo ha reconocido, "no tiene cura". Lo ha hecho junto a Carles Francino.

"Mi amigo @MichaelRobinson tiene cancer", el colaborador de @la_ser ha anunciado en @laventana que sufre un melanoma, desde aquí le queremos enviarte todo nuestro ánimo y fuerza pic.twitter.com/aOFxijPKcD — Cadena SER (@La_SER) 17 de diciembre de 2018

"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla. El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar, no sabía dónde estaba"

Tratamiento pionero de Inmunoterapia

Tras pedir una segunda opinión, Robinson comenzó a someterse el pasado viernes a un tratamiento de inmunoterapia en el que, al contrario de lo que hacen los tratamientos tradicionales con quimioterapia, atacar las células dañinas, la base es ayudar al organismo, en concreto al sistema inmunitario, a detectar las células dañinas para combatirlas.

"Tras someterme a mi primer tratamiento de inmunoterapia, les pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres", bromeó Robinson volviendo a lucir esa sonrisa que le ha hecho famoso tanto como jugador como comentarista.

Tras pasar unos días durísimos, tras someterse al nuevo tratamiento, Robinson es muy optimista: "Tras pasar unos días muy duros, me vine arriba. Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar".

Michael Robinson, nacido hace 60 años en Leicester, empezó a jugar al fútbol como delantero en el Preston North End, el Manchester City y el Brighton & Hove Albion, recaló en el Liverpool en 1983, equipo con el que ganó la Premier League, la FA Cup y la Copa de Europa.

A finales de 1984 Robinson se marchó al Queens Park Rangers y, posteriormente, se trasladó a España para jugar con el Osasuna. Ya no abandonó en España. Tras colgar las botas en 1989, empezó a colaborar en El Larguero con José Ramón de la Morena y fue comentarista de partidos de fútbol y presentador del programa de Canal Plus El día después, formato con el que ganó cinco premios de la Academia y un Premio Ondas.

Con Informe Robinson, programa que presenta en la actualidad, también ganó el Ondas en 2009 al mejor programa de televisión.