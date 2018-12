¿Mourinho tiene opciones de volver al Real Madrid?

José Mourinho ya no es entrenador del Manchester United. Sea cesado, según varios medios de comunicación ingleses, o porque él ha dejado el club, según el comunicado oficial, uno de los entrenadores más laureados del panorama actual del fútbol, está libre. ¿Puede volver al Real Madrid?

La pregunta es lícita y tiene sentido. Santiago Solari no deja de ser un técnico sin experiencia en Primera División hasta la reciente destitución de Julen Lopetegui. En el club no aseguran la continuidad del argentino la próxima temporada pese a que tiene contrato hasta 2021. Depende, básicamente, de como se desarrolle la temporada hasta junio. Sin embargo, y pese a que la pregunta tenga sentido, la respuesta es no. José Mourinho no volverá al Real Madrid.

Fuentes consultadas por Libertad Digital y esRadio del Real Madrid, niegan esta posibilidad. Afirman que no es la mejor opción para el club. Ni para el vestuario ni para la grada donde habría división de opiniones desde el primer día. Todo pese a que Florentino Pérez considera que Mourinho es el mejor entrenador que ha tenido nunca bajo su mandato. Como sucedió el pasado verano, el primero en la lista es Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham.