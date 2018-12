Sigue el calvario de Brito Arceo: "Me he sentido maltratado por el fútbol"

El exárbitro internacional Juan Manuel Brito Arceo dijo este martes en Sabadell que se ha sentido "maltratado por el fútbol" desde que en enero de 2000 abandonó el arbitraje con 37 años.

Brito Arceo está en la ruina y a punto de ser desahuciado de su vivienda debido a una deuda de 185.000 euros, que no incluye los intereses, debido a la quiebra de dos empresas -Explotaciones Canary Brit y Comercial Brito Arceo- que montó cuando aún era colegiado.

Su último recurso ha sido acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad a través de la empresa Repara tu deuda. Desde que se conoció su situación también recibe en Canarias el apoyo de la plataforma solidaria Todos con Brito.

Fueron sus problemas empresariales los que, según Brito Arceo, motivaron que el entonces presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, le empujara a dejar el arbitraje, de lo que también culpa a "la presión de los medios de comunicación".

El excolegiado recordaba este martes las palabras que, asegura, recibió del presidente de los árbitros hace 18 años: "Creo en ti, sabemos quién eres, pero vienen presiones desde arriba y tienes que dejarlo". Y añadió: "Llevo muchos años en silencio. No le deseo a nadie el sufrimiento que tengo desde que me quitaron lo que más quería", comentó Arceo emocionado.

Ya no están ni Villar ni Sánchez Arminio, pero los actuales dirigentes del fútbol y del arbitraje español tampoco se han acordado de él una vez se ha hecho pública su complicada situación actual. "Echo en falta que el colectivo arbitral hubiera tenido solidaridad conmigo. Son personas que imparten justicia y la solidaridad no llegó. No he recibido ninguna llamada de aliento", lamentó el que fue el árbitro internacional más joven de Europa.

Arceo, sin embargo, ha tenido palabras de elogio para el Barcelona, al que quedó ligado para la historia con aquel famoso penalti fuera del área que pitó en un Barça-Sevilla el 30 de diciembre de 1989. "Se ha portado tremendamente bien conmigo", resaltó.

Brito Arceo se ha acogido a una ley aprobada por el Gobierno español en 2015 para ayudar a aquellos pequeños empresarios o autónomos que fracasaron en sus proyectos empresariales y contrajeron una deuda a la que no pueden hacer frente. En los tres años que lleva en vigor en España, solo unas 60 personas han conseguido quedar libres de las cargas económicas que contrajeron al quebrar sus empresas y poder así empezar de nuevo.

Arceo se enfrenta a un "proceso largo y complejo", según el director general de Repara tu deuda, Jesús Rico, ya que "en la mayoría" de casos los bancos no aceptan la mediación judicial ante la falta de solvencia económica de los deudores y tiene que ser finalmente un juez el que decida la exoneración o no de la persona.

El excolegiado tinerfeño tendrá como abogado en su causa a Daniel Vosseler,candidato a la alcaldía de Barcelona al frente de una asociación de profesionales de diferentes ámbitos denominada 'Barcelona como tú'. Brito Arceo será su último cliente antes de lanzarse a la arena política.

Vosseler indicó que el caso de Brito Arceo "no es una anécdota", ya que en España hay "cuatro millones de personas fuera del sistema" debido a una situación como la que vive su cliente.

El abogado considera al exárbitro como "un modelo" del emprendedor que "actúa con buena fe y no le funciona" el negocio, y cree que el hecho de ser "un icono social" ayudará a que personas que han pasado por su misma situación sepan que pueden "quedar rehabilitados en la sociedad".