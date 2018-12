El Barcelona estaría cerca de cerrar en enero el recambio de Umtiti

La lesión de Samuel Umtiti y los constantes problemas de Thomas Vermaelen obligan al Barcelona a buscar un refuerzo en el eje de la zaga para no quedarse con Gerard Piqué y Lenglet como únicos centrales. Según RAC1, la dirección deportiva azulgrana ya tiene el recambio elegido y éste juega, mejor dicho, no juega en el Valencia.

Jeison Murillo, ex del Inter de Milán, sería el central elegido para llegar en calidad de cedido al Camp Nou. Su agente ya estaría en Valencia para cerrar la salida de su jugador, el cual no cuenta para Marcelino García Toral. El colombiano fue indiscutible en San Siro, pero no así en Mestalla, estadio al que llegó en 2017 con una cesión y opción de compra obligatoria.

El Barcelona, si finalmente cierra la llegada de Murillo, estabilizaría su defensa y ya contaría con cinco centrales cuando Umtiti y Vermaelen se recuperen. Sería un alto número de defensores en esa posición, pero viendo las lesiones que están machacando al Barça sería una forma de asegurarse la disponibilidad de más de dos hombres.

El Valencia ha pedido una compesación económica que se estaría tratando en estos momentos.