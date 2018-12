El Manchester United sustituye a Mourinho por Solskjaer

"Podemos confirmar que Ole Gunnar Solskjaer ha sido designado como entrenador del equipo hasta el final de la temporada 2018/19. Se le unirá Mike Phelan como entrenador del primer equipo junto con Michael Carrick y Kieran McKenna". Así ha presentado el Manchester United al sucesor de José Mourinho como técnico del conjunto inglés.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC