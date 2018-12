Exequiel Palacios será futbolista del Real Madrid. Es un hecho. ¿Cuándo? "Hasta que no termine el Mundial de Clubes, no se hará nada", contestan desde el club español. El centrocampista argentino, campeón de la Libertadores con River Plate, está a la espera de saber donde vivirá los próximos meses. Y aunque no está decidido, es fácil intuirlo.

En el Real Madrid no quieren que haya salidas en el próximo mercado de invierno. No se iría nadie. Ni Marcos Llorente, que estaba convencido, hace unas semanas, que era la mejor opción para él. Sin un traspaso, no hay hueco en la primera plantilla para Exequiel ni para nadie. Sin hueco, la única posibilidad es que juegue en el Castilla, como ya hizo Casemiro o ha estado haciendo Vinicius en sus primeras semanas en Madrid. Sin embargo, está no sería la opción con más posibilidades.

Renato Corsi, agente de Exequiel, desveló hace menos de una semana la voluntad del futbolista. "Es una posibilidad cerrar el acuerdo ahora y que se vaya en junio porque ahí arrancaría de cero en la pretemporada mientras que, si se va ahora, arranca con el campeonato empezado", afirmó.

Sin todavía hueco en el Real Madrid y queriendo Exequiel quedarse en River, lo más normal es que el fichaje se haga oficial y se comunique al mismo tiempo que el centrocampista de 20 años continuará cedido en su actual equipo hasta el final de la liga argentina cuyo campeonato termina en el mes de abril. Exequiel Palacios será jugador del Real Madrid por más de 15 millones de euros que es su claúsula de rescisión.