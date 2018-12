Javier Clemente deja unas cuantas 'perlas' en las elecciones del Athletic

Javier Clemente siempre deja titulares cuando aparece públicamente y como no podía ser de otro manera, el exseleccionador español dejó varias perlas a la hora de acudir como socio del Athletic Club a las elecciones a la presidencia del club vasco que se dirimen hoy.

Como exjugador y exentrenador de la casa, Clemente conoce bien cómo se vive el día a día en San Mamés y a la hora de dejar su voto en las urnas, el 'rubio de Barakaldo' tomó la palabra: "Creo que el que he votado va a ganar. Si he votado al que creo que no va a ganar dirían que soy un imbécil".

Más allá de su elocuencia y contundencia a la hora de hablar de su elección, Clemente también criticó la fecha de las elecciones: "Mejor que se haga en verano. Hace un frío que pela y no sé si volveremos a tener unas elecciones en estas fechas en las que es raro porque tener unas elecciones cuando el equipo se juega algo es un poco complicado".

En el día de hoy se conocerá el nombre del sucesor de Josu Urrutia al frente del Athletic: Aitor Elizegi o Alberto Uribe-Echevarría.