Lucas habla por fin del culebrón Bayern-Atlético: "Si llega una oferta interesante..."

No hay final próximo a la vista para el culebrón Lucas-Bayern-Atlético de Madrid, pero día a día se conocen más detalles. Horas después de que Gil Marín comentase que el jugador "no saldrá en el mercado invernal, pero si él quiere salir se estudiará de cara a julio", Le Figaro ha publicado una entrevista con el jugador francés y su respuesta no gustará a los aficionados colchoneros.

"Hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles son (risas). Estoy bien aquí en Madrid, pero si tengo que irme porque un proyecto me interesa, me lo plantearía. Me contactan mucho (Bayern) y cada vez tengo que pensar en los pros y en los contras para tomar la mejor decisión posible para mí, mi familia y por supuesto mi carrera", comentó Lucas.

La idea del Atlético pese a estas declaraciones es mantener al jugador hasta el mes de junio, tal y como reconoció Gil Marín en Goal: "Tenemos una buena relación con el Bayern y nos reuniremos con ellos en enero para valorar la situación. El jugador no puede salir en este mercado de invierno. Si el jugador quiere salir, hablaremos, pero siempre para julio".

El Bayern, a día de hoy, tiene la pelota sobre su tejado. Si quiere pagar la cláusula en enero, Lucas saldrá del conjunto rojiblanco salvo cambio de decisión, algo que desde su entorno no creen que suceda. El Atlético confía en la palabra del conjunto alemán y en mantener a su canterano hasta junio.