El nuevo presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, aseguró que le gustaría ver "un Euskadi-España" en la próxima Eurocopa porque cree que ambas selecciones podrían "convivir" en el mismo contexto y se posicionó a favor de un nacionalismo "dentro de las reglas del juego y la lealtad", rechazando "politizar" el club rojiblanco tras su llegada.

"¿Independencia? Entiende bien", dijo Elizegi en una entrevista a la Cadena SER. "No nos gusta mezclar planos. Nadie puede apropiarse de la ilusión que genera el deporte con valores (...)", añadió el nuevo presidente del Athletic, que fue preguntado por muchas otras cuestiones, como el hecho de que San Mamés vaya a acoger partidos de España en la Eurocopa 2020.

"Yo lo que echo de menos es ese Euskadi-España, me gustaría ver a Euskadi en esa Eurocopa. Eso no quita que -el que yo tenga esa ilusión-, vaya a dejar de apreciar a mis amigos en el resto del territorio del Estado. Y no voy a dejar de hacerlo. Me gustaría dar oficialidad a la selección de Euskadi. No puedo negar ese camino", espetó.

"Sería bonito, aportaríamos al fútbol europeo esa forma que tenemos tan peculiar que tenemos nosotros de entender el fútbol. Creo que es compatible que puedan convivir las dos selecciones. Yo pondré mi granito de arena. A mí me gusta conciliar. Estoy cerca de ese nacionalismo que nos deja convivir. Dentro de las reglas del juego y la lealtad", añadió.

En este sentido, Elizegi dijo que el Athletic está "a gusto" donde está. "De momento no nos dejan jugar la Premier", bromeó. "Mientras tanto estamos bien compitiendo en una liga buena, dura y que tiene calidad. Es la Liga que jugamos y que nos ofrece la posibilidad de jugar con jugadores de casa", añadió el presidente de los 'leones'.