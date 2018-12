Schmeichel intentó salvar la vida del presidente del Leicester tras la caída del helicóptero

Kasper Schmeichel intentó salvar a Vichai Srivaddhanaprabha, según ha contado el propio portero del Leicester. El pasado mes de octubre, el helicóptero del dueño del equipo inglés despegó como era habitual después de cada partido desde el centro del campo del King Power Stadium. Un fallo mecánico hizo que la aeronave cayese sesgando la vida de todos sus ocupantes.

Meses después del accidente, el portero del Leicester relata cómo intentó salvar la vida de los fallecidos: "Corrí en dirección al túnel del vestuario y bordeé el estadio. La gente que estaba fuera aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Hice un sprint al tiempo que gritaba a las personas para que llamaran a la policía. Uno de los miembros de seguridad me vio y corrió también al rescate. Conseguimos llegar muy cerca del helicóptero. La seguridad consiguió llegar un poco más para ver si podían hacer alguna cosa, pero era evidente por el intenso calor que ya no había nada que hacer. Fue horrible sentirte así. Estar allí sin poder hacer nada", comentó Kasper en Sky.

Totalmente desconsolado el día del accidente, Schmeichel también relata cómo vivió el momento exacto en el que vio caer el helicóptero: "Infelizmente me acuerdo de todo. Recuerdo todos los pormenores. Estaba con unos familiares en el estadio, que habían venido desde Dinamarca, y después del partido dimos una vuelta por el campo y vimos el helicóptero, que siempre era una gran atracción".

Así fue el minuto de silencio en homenaje a Srivaddhanaprabha, dueño del Leicester, y al resto de acompañantes que fallecieron en el accidente: