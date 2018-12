Isco niega que se vaya a ir del Real Madrid en el mes de enero

Isco no quiere marcharse del Real Madrid, al menos en el mercado invernal. Pese a contar poco para su técnico, Santiago Solari, el jugador andaluz no tiene ninguna intención de abandonar la casa blanca y luchará por ganarse un puesto en el once del entrenador argentino.

Deportes Cuatro ha hablado con Isco a la llegada del malagueño a Madrid para regresar a los entrenamientos: "Estoy muy ilusionado con el nuevo año. Para nada me voy a ir en el mercado invernal, estoy muy feliz. Claro que quiero continuar en el Madrid para seguir ganando títulos".

Isco no vive su mejor momento a nivel profesional, pero sí persona, ya que será padre por segunda vez junto a su actual pareja, la actriz Sara Sálamo.