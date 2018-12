Kaká: "Hoy en día no hubiese contado que llegué virgen al matrimonio"

Kaká no triunfó en el Real Madrid y deportivamente sólo se le ha visto brillar en el Milán. Ya retirado, el brasileño fue un jugador repleto de talento, pero para muchos demasiado frío a la hora de guiar al conjunto blanco cuando fichó por el mismo allá por 2009 junto a Cristiano, Benzema y compañía.

Kaká ha tomado la palabra en una entrevista para Sport TV y se ha sincerado sobre varios asuntos. Uno de ellos su fe religiosa, que le hizo llegar virgen al matrimonio.

"Hoy lo haría de manera diferente. Hay algunas cosas hoy en día, principalmente las redes sociales, en las que tú eres el comunicador y acabas llegando a muchas personas. La gente debe mantener la privacidad. No me arrepiento de la forma en la que llegué al matrimonio, pero hoy me lo guardaría un poco más", comentó el exjugador carioca.

Además de estas declaraciones, Kaká volvió a contar cómo salió del Real Madrid en la época en la que Ancelotti le dijo que ya no contaba para él y que no iba a disponer de muchos minutos: "Tenía la convicción de que iba a ser un éxito, algo fuera de lo común. Hoy abro ese debate cuando la gente tarda mucho en tomar una decisión. Cuánto tiempo que gastas es por persistencia y cuánto es por terquedad. No sé si fui más persistente o terco. Creo que fui persistente. Fui hasta donde pude, hasta el límite. En la temporada 13/14, con la llegada de Ancelotti, el presidente Florentino quiso renovar la plantilla con futbolistas nuevos y Ancelotti fue muy claro conmigo: ‘El presidente me pidió usar esta estrategia este año’. Yo le dije: ‘Míster, yo necesito jugar porque quiero ir al Mundial de 2014’. La mejor opción fue salir".