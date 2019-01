Godin y Filipe Luis, más cerca de irse que de renovar

Desde el pasado 1 de enero, los jugadores cuyos contratos finalizan en junio, pueden negociar con libertad con otros clubes. Y este es el caso de tres históricos defensas del Atlético de Madrid. Son Godín, actual capitán, Filipe Luis y Juanfran. Tres casos parecidos pero con sus diferencias. El brasileño ha decidido no continuar. El español y el uruguayo esperan una oferta de renovación que no acaba de llegar.

Godín: posturas enfrentadas con la directiva

Es el capitán del Atlético de Madrid. Es el gran baluarte en la defensa. Es la extensión de Simeone en el centro del campo. Es, en parte, el alma del equipo rojiblanco. Y pese a todo, no ha recibido todavía una oferta de renovación. ¿Podría irse otro capitán como ya pasara con Gabi y Fernando Torres la pasada temporada? A día de hoy, hay bastantes opciones.

Esta situación se está dando por las diferencias entre el jugador y Gil Marín desde el pasado verano cuando Godín recibió una importante oferta del Manchester United en los últimos días del mercado. El equipo inglés le ofrecía tres temporadas y una subida salarial relevante. El entorno del jugador trasladó la oferta al club reojiblanco y el dirigente del Atlético respondió con una promesa: ampliarle el contrato y mejorar su sueldo. El club, por petición de Simeone, hacía un esfuerzo por un jugador de 32 años.

Sin embargo, esa promesa sigue sin traducirse a un papel. Siguen siendo sólo palabras porque Godín, como ya ha dicho en varias ocasiones de forma pública, ni su hermana y agente, han recibido una propuesta formal de renovación. El problema que tiene el Atlético de Madrid con el fair play financiero, las renovaciones de Oblak o Lucas, han provocado que los números no cuadren. Godín quiere seguir en el Atlético de Madrid pero sigue siendo un futbolista cotizado en Europa y clubes interesados no le faltan. ¿Podrá el Atlético retenerle?

Filipe Luis se marcha

El lateral ya quiso irse el pasado verano cuando recibió una oferta del PSG. El Atlético de Madrid no quiso negociar con el club francés y, a diferencia del caso de Gabi, no le facilitaron una salida. Este próximo verano, ya sin contrato, cogerá las maletas. Filipe Luis no está conforme con el trato recibido. Cree que se ha ganado el derecho de recibir una propuesta más larga por parte del Atlético de Madrid. Su actual club sólo le ofrece continuar una temporada más porque es su política con jugadores de más de 30 años.

El brasileño quiere un contrato de más duración y cobrar más. En el Atlético no va a lograr ninguna de sus pretensiones así que se marchará en verano.

Juanfran sigue esperando al Atlético

Tiene 33 años y el 9 de enero cumplirá 34. Juanfran es uno de los veteranos del Atlético de Madrid y su renovación, por aspectos deportivos, no es prioridad en las oficinas del club. Antes van el caso de otros jugadores. El lateral lo sabe y como ya le ha pasado en anteriores campañas, es consciente de que decidirá su futuro en los últimos días.

La última palabra la tendrá el jugador que desea continuar en el Atlético. Sabe que la oferta económica será a la baja y que sólo le ofrecerán una temporada más. Si no continuase, sólo sería por motivos deportivos. La llegada de Arias le ha supuesto una competencia dura y él quiere sentirse útil.