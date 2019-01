Consternación en el fútbol base por la muerte de un niño de 12 años

Aquest partit el juguem amb tu Àlex. Aquí no hi ha colors ni rivalitats. ECG, @FCCardedeu ...colors que ell sempre ha estimat. Avui tots estem amb el nostre jugador del IB Àlex Parera. Aquest partit el guanyaràs. Avui i sempre per tu campió #ÀnimsCampió pic.twitter.com/RC2pB3E24m