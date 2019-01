Modric y la mayor autocrítica en años en el Real Madrid: "Muchos jugadores no están al nivel"

Solari ha optado por un discurso positivo en el que no hay casi autocrítica. Un guión que se saltó Luka Modric al sincerarse ante los periodistas tras la derrota ante la Real Sociedad. "Tuvimos un mal inicio. Como ante el Villareal. Tenemos muchas oportunidades pero nuestro problema es la falta de gol y la falta de concentración. Sobre todo al principio de cada partido. No entran y tenemos que asumirlo", comenzó.

Preguntado por si había confianza en Solari, Modric dijo que sí. "Yo creo que el míster está haciendo buen trabajo pero el míster no puede marcar goles o empezar mejor el partido. Nosotros somos los que estamos en el campo. Tenemos que tener mas concentración. No podemos tener siempre una cagada en cada partido. Es sólo falta de concentración. Tenemos que evitarlo porque cuesta marcar goles a cada rival", contestó.

El Real Madrid suma 26 goles en 18 partidos, casi la mitad del Barcelona, que suma 50. "Hay falta de gol y falta más unidad en el campo. Cada partido casi nos meten goles y no metemos muchos. Ese es nuestro problema. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros y verlo, porque no es normal. Que pase una vez, vale, pero se repite mucho esta temporada. Hay muchos jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel y yo el primero. Estoy aquí para asumir responsabilidad. Es un momento difícil que nos duele, pero por eso tenemos que juntarnos más", asumió.

Preguntado por si su discurso se compartía en el vestuario, afirmó que "yo creo que todos tienen autocrítica. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué todo es ideal? No es mala suerte. Hay que ver por qué nos pasa esto. Igual que cuando nos va bien, no es suerte. Ahora tampoco es mala suerte. Hay razones".

Preguntado por si el Madrid había perdido ya la Liga, Modric aseguró: "No voy a hablar de esto. Tenemos que mirar a nosotros. Mejorar. Mental y físicamente. En juego. En todo. Ir partido a partido y no pensar en otros equipos. Tenemos que mejorar nosotros. Subiendo nuestro nivel de juego y estar mejor anímicamente. Tenemos suficiente calidad y clase para mejorar y encontrar una salida de esta situación".

Sobre la falta de gol y cómo se soluciona, si en entrenamientos o con fichajes, Modric se rió durante unos segundos para luego añadir: "Nosotros en tema de fichaje no nos metemos. Hay gente que decide esto. Nosotros hacemos todo en el entrenamiento, pero no entra. Antes entraban. Ahora, no. Tenemos que ser más contundentes en la portería".

Y aunque Modric ha sido de los futbolistas que más ha cuestionado el VAR desde sus inicios, el croata no justificó la mala racha del Madrid en la novedad arbitral. "El VAR va a seguir, diga lo que diga. No entiendo cómo no entra en una situación tan clara como el penalti de Vinicius. Están confundidos en cuándo y cómo usarlo. No quiero entrar más en este tema porque nada va a cambiar. Los árbitros tienen que asumir más responsabilidad y los que están en la tele, tienen que verlo porque es fácil. No lo entiendo, pero nuestro problema no es esto", terminó.