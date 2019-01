La crisis que atraviesa el Real Madrid, quinto en la clasificación general, tiene un nuevo capítulo que protagoniza Gareth Bale. El futbolista, que está recuperándose de la lesión que se produjo el jueves ante el Villareal, se marchó del Santiago Bernabéu antes de que terminara el partido ante la Real Sociedad.

El galés vio el encuentro en un palco del estadio pero, tal y como desveló El Chiringuito de Jugones, Bale abandonó el Bernabéu en el minuto 78 cuando el marcador reflejaba un 0 a 1 a favor de la Real Sociedad.

No se ha desvelado desde el club si había un motivo relevante para que Bale se marchara antes de tiempo pero no se consideraría un motivo de indisciplina ya que no hay ninguna norma que obligue a los jugadores a quedarse hasta el final. Se trataría de una falta de respeto hacía sus compañeros y una muestra de falta de compromiso. ¿Habrá pasado algo grave que justifique esta actitud? De momento ni el jugador ni el Real Madrid se han pronunciado al respecto.