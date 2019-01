Baile de delanteros: Higuaín y Morata cambian de equipo

Álvaro Morata quiere irse del Chelsea. No es feliz allí. Tuvo un buen inicio en su primera temporada pero desde su lesión en la espalda, no levanta cabeza. Conte le puso la cruz y Sarri, su entrenador actual, no confía en él. En más de una ocasión, le ha puesto a los pies de los caballos. Ha preferido jugar con Hazard de falso delantero porque "Morata era innecesario". Su afición tampoco le aprecia demasiado. Es objeto de memes y burlas por parte de su afición. Esta situación le ha llevado a querer cambiar de aires.

Su agente, Juanma López,estuvo esta semana en Sevilla. Se reunió con Joaquín Caparrós, director deportivo del club andaluz. Estuvieron negociando su cesión hasta final de temporada. Juanma está ahora en Londres para trasladar al Chelsea el deseo de Morata: sólo quiere jugar en el Sevilla. Sarri no tiene ningún problema pero ha pedido un delantero de garantías para sustituirle, y ahí ha aparecido Gonzalo Higuaín.

El delantero argentino, actualmente en el Milán tras ser echado de la Juventus por la llegada de Cristiano Ronaldo, ha dado el sí al Chelsea. De esta manera, se reencontrarían Sarri e Higuaín otra vez. Ya coincidieron en el Nápoles donde Gonzalo rozó la Bota de Oro, marcando 37 goles.

Higuaín es otro futbolista que no se ha adaptado a su nueva casa. Como Morata. El Milán está quinto en la Serie A, a 12 puntos de la Juventus y le cuesta al Milán unos 8 millones de euros por su salario. Higuaín sigue perteneciendo a la Juventus y en Italia se habla de que el Milán no tenía intención alguna de comprar a Higuain a final de temporada, algo que sí haría el Chelsea.

Dos exdelanteros del Real Madrid que no se han adaptado, que buscan un cambio y que dependen el uno del otro. Cuando Higuaín y el Chelsea lleguen a un acuerdo, el Sevilla hará lo propio con Morata, que desembarcará en el Sánchez Pizjúan cedido hasta final de temporada. El club español pagaría los 5 millones de euros, el sueldo de Morata hasta final de temporada.