Setién "no pitaría" el penalti de Rulli a Vinicius

Quique Setién, guste o no guste su estilo de toque, se caracteriza por decir lo que piensa sin ningún tipo de paliativo. Antes del enfrentarse con el Betis a la eliminatoria copera que le enfrentará a la Real Sociedad, el técnico cántabro se ha referido a toda la polémica suscitada por el penalti no pitado a Vinicius el pasado fin de semana precisamente ante el conjunto vasco.

"Es muy difícil esa acción. Ni siquiera viéndola en el VAR. No es fácil de determinar y hay que estar allí para decidirlo. Viendo la repetición parece que hay un contacto que puede ser penalti, pero no es fácil. Hay muchas acciones de esas que no las pitaría, porque el futbolista estira tanto la pierna que le impide seguir la carrera, sólo para tocar el balón y no pensando en seguir con él. Si me pasa a mí igual me cabreo si no me pitan penalti, y al contrario. Es el eterno dilema del fútbol", comentó el técnico bético.

Setién espera que dicha decisión no afecte a su partido ante el Real Madrid del próximo fin de semana, sobre todo por las quejas que los aficionados blancos han elevado a los altares en las últimas horas.

"Espero que no, que una vez que se terminan los partidos no haya ningún tipo de influencia posterior que pueda perjudicar a un tercero. El VAR es una herramienta de los árbitros para mejorar y aclarar situaciones realmente comprometidas. Es verdad que no hay unanimidad en el criterio que mantienen entre todos ellos, lo vemos sistemáticamente, que hay acciones que se revisan y otras no, aunque puedan decir que se ha revisado todo, pero como todo lo que arranca necesita un proceso de mejora", expresó Setién en sala de prensa.