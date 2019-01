Escándalo en Inglaterra: Bielsa confirma que mandó un espía al entrenamiento rival

Tensión entre dos entrenadores de primer nivel en Inglaterra. Los hechos enfrentan al mítico Marcelo Bielsa, técnico actual del Leeds United y ex de Athletic o Espanyol, y al exjugador del Chelsea, Frank Lampard, que dirige desde esta temporada al Derby County.

En el día de ayer, Bielsa y Lampard se vieron las caras en una nueva jornada de la Segunda División inglesa, la English Football League, y el partido se decantó para el lado del argentino por 2-0. ¿Cuál es el problema aparte de la victoria y la derrota de los respectivos equipos? El enfado de Lampard tiene como principal razón que su equipo fue espiado por un miembro del cuerpo técnico.

Tras el partido, Bielsa confirmó que había mandado a un espía para ver uno de los entrenamientos semanales del Derby County.

"Es cierto, es real. El responsable soy yo", afirmó el Loco Bielsa sobre el espía que apareció en el entrenamiento del Derby County de Lampard.

Un día después, Bielsa volvió a hablar y dijo que no sacó ninguna ventaja de la información conseguida.

"Yo no me siento un tramposo" declaró el Loco Bielsa tras mandar un espía al entrenamiento del rival. El entrenador del Leeds entendió a Lampard pero se defendió.

Al que lógicamente no le ha sentado tan bien ésta práctica fue a Frank Lampard, técnico del Derby County que atacó duramente la actitud de su homólogo en el banquillo rival: "Me da igual que sea algo cultural en Argentino, aquí no hacemos esas cosas".