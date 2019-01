Maxi López: "Wanda Nara me llama cuando Icardi está concentrado"

El culebrón Maxi Lópoez – Wanda Nara sigue dando coletazos. La relación amorosa más polémica del mundo del fútbol -Nara abandonó a López por su amigo Icardi-, sigue dando que hablar.

El último episodio de está tormentosa relación se vivió estas Navidades. Sorprendió a propios y extraños una foto que subió la modelo a su cuenta de Instagram en la que se podía ver al ex del Barcelona junto a sus hijos en la casa de la hermana de Nara. ¿Habrán arreglado sus diferencias? Nada más lejos de la realidad. Maxi concedió una entrevista al programa de radio ‘Un buen momento’ en la que aclaró que la relación sigue siendo mala y en la que le lanzó dardos envenenados a su exmujer. El futbolista argentino aseguró que la modelo "lo toma como un juego" y lo llama cuando su actual pareja, Mauro Icardi, "está en la concentración".

"Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasilero en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes, porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acoplé un poco a los planes que eran de ellos", apuntó el jugador del Vasco de Gama. "Pero todo el tiempo me encuentro con una persona que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un ‘pero’. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian"

Maxi tira con bala: "Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más".

"No sé llamar para qué… Porque me llama en días puntuales", añadió. "Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos", sentenció el futbolista.