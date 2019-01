Ceballos evita un empate positivo (1-2)

Hasta los últimos cinco minutos, Solari estuvo a punto de conseguir que se valorara positivamente el empate. El Real Madrid deambulaba por el Benito Villamarín, con un 26% de posesión, encerrado en su área y con Cristo, jugador del Castilla, como referencia ofensiva para romper el empate. Era un Madrid vulgar y para colmo, su entrenador, con sus cambios, parecía aceptar el reparto de puntos de buen grado. El técnico argentino era TT, las redes sociales ardían pero Dani Ceballos, de falta, le salvo y salvó al Madrid. Es, por otro lado, la regla del ex. Se fue triste Ceballos del que ha sido su estadio durante tantos años. Pese al gol de la victoria, tan importante para él porque casi no juega, no sonrió ni con el pitido final por la pitada de su antigua afición.

Muchas veces se dice que un partido tuvo dos partes bien diferenciadas. Y en este caso, fue tal cual. La primera fue totalmente del Real Madrid. Solari acertó plenamente con la alineación y el nuevo sistema. ¿Están mal Isco y Marcelo? ¿Tengo tantas bajas? Pues pongo tres centrales, dos carrileros y, con mucha valentía, apuesta por tres chavales como Reguilón, Valverde y Vinicius que lo están haciendo tan bien. El cambio de formación mejoró al Madrid en la defensa, la faceta que más suspende en cada partido. Eran siete jugadores defendiendo y, sobre todo, mucho más ordenado. Hacía mucho tiempo que el Madrid no estaba tan ordenado. Con intensidad y coordinación atrás, ya les da para jugar mejor que en muchos días. En otras palabras, Solari fue valiente pero por fin hizo que jugaran los que mejor están.

Keylor Navas no hizo ni una sola parada en la primera mitad y el Madrid, aprovechando la presión alta o los robos atrás, tuvo kilómetros para correr y atacar con peligro en cada acción. Benzema y Vinicus se coordinaron perfectamente. Destacar al brasileño que volvió a hacer otro partidazo. Con y sin balón. Con él brilla más pero hay que valorar todo. Arriba fue vertical, profundo, con mucha movilidad y con una lectura acertada. Su aparición está siendo impactante.

El panorama era claramente a favor del Madrid por mucho que tuviera la pelota el Betis. Los blancos pudieron y debieron sentenciar en la primera mitad. Sólo marcó Modric con un gran zurdazo tras un rechace de un disparo de Carvajal. En otra, la más clara, Valverde se plantó sólo ante Pau López e intentó emular a Guti y su taconazo en Riazor. Pero Guti sólo ha hay uno. Pese a ello, que demuestra confianza por parte del uruguayo y más cuando casi no juega, está creciendo. De hecho, está mejor que Casemiro. Y no es por hoy. El brasileño lleva ya varios partidos malos. No sorprendería que Llorente le quite el puesto cuando se recupere.

Entonces, ¿qué pasó en la segunda parte para que el Madrid acabará tan mal y aceptando por bueno un empate? Pues casi todo. Empezó por la lesión de Benzema que no pudo salir de vestuario y continuó con la orden de Solari de echar al equipo atrás. Muy atrás. Algo que, por cierto, ya hacía en el Castilla cuando se adelantaba. Y ahí empezaron los problemas del Madrid. Los metros para contraatacar se multiplicaron, ya no robaban arriba y además, Cristo, que salió en lugar de Benzema, es un rematador y no un jugador asociativo. El Madrid no podía salir de la cueva. Dependía exclusivamente a una cabalgada de Vinicius.

El Madrid parecía un equipo pequeño. Encerrado y sin recursos. Pese a que el Betis marea demasiado la pelota con muchos pases, poco regate y cero disparos desde fuera de la frontal, era lógico que al final empataran. Y así llego con un pase de Lo Celso por el centro que remató Canales. El VAR lo revisó y dio el gol. Era una posición muy justa.

Con el partido empatado, Solari no hizo cambios ofensivos, de jugadores con gol y es más, descompuso al equipo. Una cosa es que Marcelo e Isco no estén bien y otro dejarles sin jugar cuando estás empatando y están Valverde – Casemiro en el centro del campo y Vinicius – Cristo como delanteros. Sacó a Ceballos por Reguilón y a Brahim por Valverde. Es decir, que a esto hay que sumarle que el Madrid terminó el partido con Marcelo de lateral izquierdo. El equipo no mejoró nada. No cambió nada el partido. Las llegadas seguían siendo del Betis pero hubo una falta al borde del área y Ceballos la enchufo por el lado de Pau. Tres puntos de oro para adelantar al Alavés. Tres puntos que salvan a un Madrid tan triste como su entrenador.

Ficha técnica:

1 - Real Betis: Pau López; Barragán, Mandi, Bartra, Francis (Tello, m.67); Lo Celso, Willian Carvalho, Guardado (Boudebouz, m.85), Canales; Joaquín y Sanabria (Loren, m.87).

2 - Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Reguilón (Ceballos, m.73), Modric, Casemiro, Valverde (Brahim, m.82); Vinicius y Benzema (Cristo, m.46).

Goles: 0-1, M.13: Modric. 1-1, M.68: Canales. 1-2, m.88: Dani Ceballos.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Amonestó a los locales Guardado (m.04) y Carvalho (m.86) y a los visitantes Modric (m.35), Sergio Ramos (m.42) y Valverde (m.62).

Incidencias. Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante algo más de 54.000 espectadores.