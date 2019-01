La 'millonada' que cobrará Mourinho en su nuevo trabajo

José Mourinho tiene nuevo trabajo y no, no es como entrenador de fútbol. Pero ojo, sí está relacionado con el deporte rey y además con la liga de la que fue cesado hace unos días. El nuevo puesto laboral de Mou será la de comentarista en beIN Sports Inglaterra.

Aparte de que no se pueda dar el caso de que Mourinho comente partidos de su exequipo, el Manchester United, por temas legales de confidencialidad, lo que está dando la vuelta al mundo es su sueldo: 67.000 euros por cada encuentro que narre.

The Special One compartirá retransmisiones con otros pesos pesados del fútbol como Wenger, Desailly o Scholes. Apunten sus dos partidos de estreno: Arsenal-Chelsea y Qatar vs Arabia Saudí de la Copa Asia.