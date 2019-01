El doble desencuentro entre Solari e Isco: tras el cambio y en la rueda de prensa

La mala relación entre Solari e Isco sigue dejando capítulos, algunos desagradables. Ya no es que sea una de las últimas opciones para el técnico del Real Madrid, es que los gestos, impropios entre ambos, son cada vez más evidentes. En Butarque se sucedieron dos más.

El primero se produjo en el minuto 68 del encuentro de Copa del Rey contra el Leganés cuando el técnico argentino cambió el dibujo para dar la vuelta al partido. Quitó a Isco y ninguno de los dos se acercó al otro para saludarse. Ni un amago. La frialdad entre ambos es palpable.

Corregidme si no, pero yo creo que Solari no le tiende la mano a Isco. pic.twitter.com/dHB6BnqedS — Nacho (@nacmag) January 16, 2019

Cuando Solari fue preguntado por esta acción y si tenía algún motivo para no saludarle. "En absoluto", fue su única respuesta. Nada más. Pudo aclarar que no hay ningún problema y que es algo habitual que a veces no salude a sus jugadores, pero no lo hizo. Es más: minutos después sí saludó a Lucas cuando fue sustituido.

Isco volvió a ser titular con el Real Madrid, algo que no sucedía desde el 12 de diciembre de 2018. Apenas ha disputado 478 minutos con el Madrid desde que Solari sustituyó a Lopetegui.