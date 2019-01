Una entrenadora alemana: "Elijo a mis jugadores por el tamaño de su pene"

Imke Wübbenhorst ha hecho historia en Alemania siendo la primera mujer que asume el cargo de entrenadora en un equipo masculino y visto lo visto en sus ruedas de prensa más le vale a los periodistas no insinuar que tiene problemas para ocupar el puesto por el hecho de ser mujer.

"Por supuesto que no. Soy una profesional, elijo a mis jugadores por el tamaño de su pene". Así contestó Imke cuando le preguntaron si antes de entrar al vestuario a charlar con su jugadores pedía permiso para no pillarles desnudos.

La respuesta, por supuesto, fue en un claro tono irónico y el periodista en cuestión apuntó en su libreta qué no hacer a partir de ahora para no enfadar a la nueva entrenadora del BV Cloppenburg. La lección, no cabe duda, ya la tiene aprendida.