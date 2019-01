El Barcelona podría haber cometido alineación indebida en la Copa

Noticia bomba la desvelada por el diario El Mundo en la previa del partido que enfrentará al Barcelona y al Levante en el Camp Nou correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Según esta información, el equipo de Valverde habría cometido alineación indebida en el choque de ida que acabó con 2-1 a favor del Levante.

El futbolista 'ilegal' habría sido Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, que jugó como titular pese a estar sancionado con el Barcelona B.

"Según el artículo 56.3 del código disciplinario, hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción", relata El Mundo en su artículo.

El Barcelona podría no ser sancionado ya que según la norma la denuncia por alineación indebida se debe hacer dentro de las 14 horas hábiles posteriores al partido.