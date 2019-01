El Mónaco denuncia que el VAR se quedó sin imágenes en mitad del partido

Lío importante con el VAR en la Ligue 1 francesa. El partido que enfrentó al Mónaco contra el Estrasburgo estuvo marcado por la goleada visitante por 1-5, pero también por un momento del partido en concreto en el que el VAR dejó de funcionar y no tuvo imágenes para ayudar al colegiado. Ese momento fue determinante ya que hubo un penalti que no fue pitado ni revisado a favor del Mónaco.

El enfado del entrenador monegasco, Thierry Henry, quedó patente en sala de prensa: "Desde que estoy aquí nunca he hablado sobre el VAR y sobre los árbitros. Necesito que me expliquen por el VAR no funcionó para el claro penalti sobre Lopes. Os invito a que lo veías y entenderéis porqué digo que hay penalti".

Henry habló y también lo hizo Radamel Falcao, delantero del Mónaco: "Me sorprende un poco todo. Cuando reclamamos penalti de Lopes me dicen que no hay VAR y luego que volvió. Esto solo ocurre contra nosotros. Hemos luchado siempre, nos marcaron luego y todo fue muy complicado. No entiendo como el VAR no aparece en el penalti claro".