El avión Piper PA-46 Malibu que transportaba de Nantes a Cardiff a Emiliano Sala, desapareció mientras cruzaba el Canal de la Mancha. El último contacto entre la aeronave y la torre de control se produjo alrededor de las 20.30 de este 21 de enero, y a partir de ahí no se supo más nada del paradero del jugador ni del piloto.

El Comandante y consultor aeronáutico, Jorge Polanco, mostró su tremenda sorpresa en los micrófonos de TyC Sports, por la decisión del piloto de atravesar el Canal en unos condiciones metereológicas poco favorables:

Cruzar de noche el Canal de la Mancha con mal tiempo, con un monomotor, es una locura. Alguien dejó que este chico haga una locura y le costó la vida seguramente. La vedad que me parece un despropósito. No obstante eso, creo que hay alguien que no aconsejó bien al jugador en ese sentido. Es como volar en la Antártida en el invierno con un avión de ese tamaño, que puede sufrir lo que se llama engelamiento y puede tener la detención de motor. Seguramente algo relacionado a eso ha sucedido. En un monomotor de este tipo, volando en Europa, en el cruce del Canal de la Mancha, es una locura, me llama la atención que hayan hecho eso. No entiendo quién lo dejó subir. Estoy sorprendido de que hayan hecho una cosa de este tipo