Horacio Sala, padre de Emiliano, el futbolista argentino que viajaba en una avioneta que desapareció el lunes cuando cruzaba el Canal de la Mancha de Nantes a Cardiff, pidió este jueves a las autoridades que retomen la búsqueda de su hijo y del piloto David Ibbotson, cancelada este jueves.

"Que sigan buscando, por favor, no se puede más vivir así. Que lo sigan buscando. ¿Por qué no lo van a seguir buscando?", dijo Horacio Sala al borde del llanto al canal argentino TyC Sports. "Por favor, que no lo dejen de buscar. Me enteré por los medios de la tele (que cancelaron la búsqueda). Estamos pidiendo que lo sigan buscando. Es un ser humano", añadió.

Horacio describió a su hijo como "un chico muy bueno" y humilde al que le gustaba el fútbol. El padre de Emiliano Sala utilizó la breve entrevista para pedirles a las autoridades británicas que retomen la búsqueda de su hijo.

"Por favor, por favor, que se siga la búsqueda hasta que aparezca. No puede ser que desaparezca un avión y no tengan rastro de nada", dijo. A las 15.15 horas GMT de hoy, la policía de la isla de Guernsey comunicó que ya no está "buscando de forma activa", al no haber detectado "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero".

Las fuerzas de seguridad informaron que tres aviones y cinco helicópteros han llevado a cabo 80 horas de "tiempo de vuelo combinado" para buscar la avioneta, que despegó el lunes de Nantes (Francia) con destino a Cardiff (Reino Unido).