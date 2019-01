El "nuevo" escudo del Barça en versión española de la televisión pública holandesa

El último fichaje del F. C. Barcelona ha sido el del jugador del Ajax Frenkie de Jong, que llegará el próximo verano a España. La contratación ha copado los titulares y espacios informativos en Holanda, donde se compara al futbolista con Cruyff y se recuerda el sello holandés del conjunto catalán, muy popular en aquel país.

Sin embargo, el traspaso ha causado una profunda conmoción en medios separatistas deportivos por el tratamiento en el programa de Deportes de la televisión pública holandesa, NosSport, que ha mostrado como imagen de fondo para informar de De Jong y su nuevo club un escudo del Barça "alternativo". Con el fondo de una bandera de España, en el cuartel izquierdo del logo culé, la cruz de San Jorge ha sido sustituida por un escudo de España. Además, la figura de un toro campa sobre las rayas azulgranas en lugar del balón. La forma de olla y las cuatro barras catalanas no han sufrido modificaciones.

Door welke nationalistische trol uit #Spanje laat @NOSsport voetbal logo's leveren? Het grote logo achter de presentator in het sportjournaal van 23 januari 18:45 is in elk geval niet van FC Barcelona. Verderop in de uitzending wordt wel het juiste logo getoond, met kruis en bal. pic.twitter.com/14dx53LQjV