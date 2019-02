Continúa la temporada y con ella, la mejoría del Real Madrid. El equipo de Solari sigue encadenando victorias y buena sensaciones. Afronta los partidos ante Barcelona, Atlético de Madrid y Ajax de Amsterdam, en su mejor momento. No hay mejor ocasión para jugarse dos títulos y medio. El medio es la Liga en donde se abre una luz tras el empate y la derrota de Barcelona y Atlético. Las matemáticas ahora no es lo importante. La clave es que este equipo va hacía arriba. No se parece en nada al de hace un par de meses. Es un equipo con más gol, con menos goles en contra, es un equipo más solidario, que corre más y que coge confianza, como el boxeador con cada KO, a la espera de su competición: la Champions League.

No está Cristiano Ronaldo pero ahora no se acuerdan de él. Y eso es gracias a dos futbolistas que se están compenetrando a la perfección. Benzema y Vinicius se entienden, hay química. Los dos marcaron en un tridente inédito para Solari que dio entrada a Gareth Bale en lugar de Lucas que se quedó en la grada, quizá esperando ser titular el miércoles en el Camp Nou. El galés está muy lejos que sus compañeros. No participa en el juego y tampoco apareció, a su manera, de forma esporádica para ser decisivo. Estuvo tan desaparecido que Solari le cambio de posición en la segunda parte, para meterle en la banda izquierda. Pero ni con esas. Aun así, Vinicius, seguía comíendole la tostada en la comparativa.

El Alavés compitió, intentó plantear un partido al contraataque pero a penas salieron de su portería. El Madrid fue un huracán desde el primer minuto. Pacheco tuvo más trabajo de lo habitual y el resto, se marchaba fuera ante los incontables disparos de jugadores del Real Madrid desde fuera del área.

El marcador se abrió a la media hora de juego. Y como no, desde las botas de VInicius. Como si fuera una estrella, dos jugadores le marcaban. Uno y el otro por si acaso. El brasileño, de manera inteligente, vio como Reguilón le doblaba y le metió un pase entre las piernas del rival. El lateral, que mide perfecto cuando subir y cuando esperar atrás, metió un centro raso y perfecto a Benzema que sólo tuvo que empujar a gol.

El delantero francés no estuvo al nivel de semidios de otros días pero continúa inflando sus estadísticas. Son 7 goles en los últimos 4 partidos. Benzema se marcharía en la segunda mitad ovacionado por el Bernabéu, muestra de que su afición sabe cuando reconocer el buen trabajo de su falso nueve. Sin embargo, los focos de esta noche fueron más para Vinicius. Lo hace casi todo bien. Ahora, como Benzema, es fundamental arriba. Encara, lo intenta, asiste, dispara... hace cosas. Suma. Le sigue faltando puntería pero es que si la tuviera, valdría cinco veces más de lo que pagó el Madrid por él. Como ejemplo de lo que es Vinicius, la jugada del segundo tanto. Recoge la pelota en el área del Madrid y pese a que llevaba corriendo todo el partido y era el minuto 80, aceleró y aceleró dejando a todos atrás hasta tener la capacidad de cambiar de banda donde estaba Asensio. El centro del español fue rematado por el brasileño que no dejó de continuar la jugada. Definió bien por abajo.

La noche fue redonda para Solari porque Mariano se unió a este tren de felicidad que es el Madrid. Falta sólo el vagón de Jesús Vallejo. El delantero regresó tras dos meses lesionado y está tan bien su equipo que en unos veinte minutos tuvo cuatro goles claros. Al final marcó el más complicado con un cabezazo en plancha tras un centro de Odriozola. Que el lateral sube y baja desde el minuto uno al 90 no es novedad. Como tampoco que el Madrid gane sus partidos y por goleada. El miércoles llega el partido de los partidos. Veremos si este Madrid de Solari es distinto al de Lopetegui que se hundió en el Camp Nou. La primera novedad es evidente. Vinicius no juega con el Castilla, es titular con el primer equipo.

Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Modric, Ceballos; Bale (Marco Asensio, m.63), Vinicius (Isco, m.87) y Benzema (Mariano, m.74).

0 - Alavés: Pacheco; Vigaray, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García (Guidetti, m.81), Wakaso; Jony, Burgui (Diego Rolan, m.68) y Calleri (Álex Blanco, m.81).

Goles: 1-0, m.30: Benzema. 2-0, m.80: Vinicius. 3-0, m.91: Mariano.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés). Amonestó a Laguardia (32), Burgui (54) y Wakaso (74) por el Alavés.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 22a jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, ante la presencia de 53.132 espectadores.