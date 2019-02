El VAR no entró para señalar penalti sobre Morata y Simeone eludió la polémica

Transcurría el minuto 55 con empate en el marcador. Álvaro Morata entró al área del Betis con el balón controlado, la posición tomada y dispuesto a disparar. Feddal, defensa del Betis, está en situación límite, y se tira al suelo para evitar el disparo. No toca la pelota y derriba a Morata. La acción es clara pero el colegiado, Medié Jiménez no señaló penalti. Pese a la claridad del penalti, el VAR tampoco entró a valorar la jugada. No se perdió ni treinta segundos en juzgar una acción que era clave en el encuentro.

En rueda de prensa, Diego Simeone, eludió pronunciarse sobre las jugadas polémicas del partido que su equipo perdió este domingo en el campo del Betis (1-0) porque no le "parece justo hablar de los penaltis después de una derrota", y afirmó que los verdiblancos fueron "justos vencedores".

Simeone dijo que se vio "claramente" lo ocurrido en una jugada de Feddal con Morata en el área bética y se felicitó por el empate del sábado del Barcelona, ya que "por lo menos, no se ha alejado mucho".

El técnico argentino cree que el partido "fue claro, con pocas ocasiones de gol para los dos", y señaló que "ellos aprovecharon el penalti" que les dio la victoria. Simeone calificó al Betis como "uno de los mejores equipos de la Liga", que está "en la semifinal de Copa y haciendo un buen fútbol".

El entrenador del equipo rojiblanco alabó al debutante Álvaro Morata, quien "trabajó muy bien, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y ojalá que pueda encontrar el camino del gol", algo para lo que debe "tener tranquilidad y seguir trabajando"