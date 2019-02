Culpan al representante de Emiliano Sala de obligarle a subirse en la avioneta

Horas cruciales para resolver el misterio que envuelve a la desaparición de Emiliano Sala. Han sido más de dos semanas eternas para amigos y familiares desde que se supo la noticia de que la avioneta que transportaba al futbolista no había llegado a su destino. En algún punto del Canal de la Mancha se había perdido el contacto con la misma y varios equipos de rescate rastreaban la zona en busca de alguna pista que les indicase dónde había sucedido el accidente.

El pasado lunes se encontraron restos del fuselaje de la avioneta y un cuerpo aún sin identificar a más de 60 metros de profundidad en el mar. Maximiliano Duarte, amigo íntimo de Sala, no ha dudado en señalar al que, para él, fue el máximo responsable de lo sucedido. "Hay una gran verdad detrás de todo esto, pero vamos a esperar a que pase un poco el tiempo, porque Emiliano no había decidido el subirse a esa avioneta", explicaba al programa de televisión América Noticias.

Fue directamente preguntado por si creía que el culpable había sido el representante de su amigo, Willie McKay, y su contestanción fue rotunda y afirmativa: "Totalmente". Ni las condiciones eran favorables, ni viajar de noche ayudaba a mejorar la seguridad del vuelo. Días después de la desaparición, se reveló una conversación de Whatsapp donde Jack McKay (hijo del representante y también futbolista del Cardiff City, equipo por el que iba a fichar Sala) aseguraba que le conseguía un avión gratis con la condición de "marcar muchos goles".

Sala, por lo tanto, aceptó viajar desde Nantes hasta Cardiff en una avioneta que no aseguraba su llegada a su destino y cuyo estado no era, ni mucho menos, el óptimo para la meteorología a la que se enfrentaban. En la filtración del último audio de Whatsapp que envió Emiliano Sala, el ariete argentino explicaba que el avión estaba para "caerse a pedazos". Incluso algunos expertos lograron escuchar como el motor no cumplía con sus funciones correctamente.

La familia ahora sólo espera que aparezca el cuerpo de Sala y que se ponga punto y final a todo el infierno que han vivido desde la noche del pasado 21 de enero.