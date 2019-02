Ángel Torres: "Vaya cruz tengo con el hijo y la mujer de Marcelino"

Aún colea lo sucedido entre Valencia y Getafe tras el partido copero de la semana pasada que supuso la eliminación de los segundos a manos de los primeros en Mestalla y con dos goles en el tiempo de descuento. Una vez terminado el partido hubo tangana y los protagonistas de la misma se han ido repartiendo la culpa días después de lo acontecido en el estadio ché.

Una semana después, el presidente del Getafe, Ángel Torres, habló en El Transistor de Onda Cero de lo que pasó en la ciudad del Turia: "Felicité al presidente, a Alemany, a Sol y me quedé unos minutos observando lo que pasaba en el césped. Me bajé al túnel, dejé a la gente que terminara con la prensa e hice que cerraran el vestuario para escuchar a todo el mundo. Estuvimos cinco o seis minutos en silencio y les dije que no me había gustado la imagen que habíamos dado aunque había que puntualizar que nos habían provocado".

Ángel Torres acusó directamente al Valencia de provocar y señaló al hijo de Marcelino García Toral, técnico del Valencia, como uno de los responsables: "Cuando termina el partido recibimos una provocación, futbolistas del Valencia como el morenito (Diakhaby) que se tira a agredir. El hijo de Marcelino, en plan macarra, por allí dentro del césped que, la verdad, no sé qué hace o a qué se dedica en el Valencia. A nuestro delegado, Sergio Mora, también le dieron un empujón. Tiran una botella de agua a nuestro banquillo y el nuestro al acabar se va al túnel. Imagínate si hace lo mismo que el suyo".

A buen seguro que estas declaraciones del presidente azulón no van a sentar bien en Mestalla y ya se espera la respuesta del conjunto ché ante tales acusaciones.