Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, ha concedido una entrevista al colaborador de El Primer Palo, Marsal Lorente, en RKB. El máximo mandatario del club ha repasado todos los temas de actualidad. El principal titular es que, según Bartomeu, Valverde continuará "aunque no gane ningún título".

Ernesto Valverde

"Él sabe que quiere que continúe. Estoy contento de cómo está haciendo las cosas. Ernesto seguirá en el Barça el año que viene. Está con fuerza para seguir un tercer año y lo veo más colocado, más tranquilo en su trabajo. Seguirá. Confía en sus jugadores. Es su segunda temporada. El objetivo es llegar al final con opciones de ganarlo todo. Confío en él, y si no ganamos nada, también seguirá. Que siga es una garantía para los jóvenes".

La llamada de Florentino Pérez a Rubiales

"No sé si ha existido esa llamada pero nosotros no hacemos esas llamadas. Respetamos a los árbitros, es una tarea compleja.Nosotros no nos quejamos. El VAR ha venido a ayudar. De otros clubes no hablo pero los árbitros merecen un respeto. La pelota va más rápido que antes y cada vez es más difícil arbitrar".

El posible fichaje de De Ligt

"Lo seguimos hace tiempo. Gusta mucho pero el Barça tiene jugadores en plantilla con gran capacidad. Veremos qué pasa a partir de marzo y abril. Pero estamos encantados de verlo jugar. Pero no hay nada. Hemos fichado a Todibo, que es joven y de la escuela francesa".

Renovación de Jordi Alba

"La renovación va caminando. Soy muy optimista porque nos ha dicho que quiere seguir. Le hemos ofrecido un contrato para cinco años. Espero que próximamente sigamos hablando. Estos días no nos hemos visto. Hay una negociación y tenemos una obligación con los líderes salariales. Es el mejor lateral izquierdo del mundo. Seguiremos hablando pero soy optimista".

Messi renovará otra vez

"Messi hará otra renovación seguro porque se cuida mucho, tiene claro su rol dentro del equipo y le quedan muchos años de fútbol pero no será inminente. Le renovaré antes de irme. No cobra mucho ni poco sino lo que merece. Messi lo comparo a Pelé que estuvo siempre en el Santos y su relación no acabará cuando acabe de jugar al fútbol."

Préstamo bancario

"El Barça pide préstamos. Hemos cambiado prestamos a corto plazo y a un interés alto por otros a medio plazo con intereses más bajos. Eso nos permite seguir como hasta ahora pero sabiendo que hay que devolverlo en cinco años. Creo que es una medida innovadora y que otros clubes europeos están atentos a la jugada. Son una mejora para el Barça. Nuestra norma deja claro que no podemos perder dinero y eso da confianza a las compañías. Lo que me preocupa es la masa salarial. Puedo decir que si jugamos la final de Champions podríamos llegar a los mil millones de euros. Como ingresamos más podemos pagar mejor. De momento podemos permitírnoslo pero es una preocupación constante".

Verano de fichajes

"Diría que habría que renovar una persona por línea. Sé que están trabajando los técnicos y también deben mirar el B pero hasta marzo no se toma la dirección definitiva. Pero están mirando el mercado. ¿Jovic? Ha salido en la prensa. Dicen que lo quiere toda Europa. No sé qué haremos este verano. El verano será movido y de mucha faena".

Liga Europea

"No lo veo ahora mismo. Hace tres años participé en ese proyecto pero nos dimos cuenta que el formato de Champions, en el que participamos como accionistas, nos hace doblar los ingresos. Ahora mismo no lo veo".